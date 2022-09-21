Обращение президента РФ Владимира Путина было записано заранее и планировалось к обнародованию 20 сентября, в день, когда самопровозглашённые республики восточной Украины объявили о дате так называемого "референдума" по вхождению в состав России.

Телетрансляция записи была перенесена на среду 21 сентября. Как ожидается, в своей речи президент должен прокомментировать объявление о "референдумах" в ДНР и ЛНР и указать на дальнейшие шаги во внешней политике России в этой связи. Ранее он и другие высокопоставленные чиновники РФ уже отмечали, что агрессия против российских территорий будет восприниматься как объявление войны и потребует адекватного ответа со стороны Кремля.

Если в результате референдумов ДНР, ЛНР или любые другие территории восточной Украины войдут в состав РФ, согласно этой логике их придётся защищать как любой другой регион в составе страны. Это, в частности, может означать объявление войны в отношении "агрессора", который покусится на новые российские территории. В свою очередь, объявление войны может повлечь за собой объявление общей или частичной мобилизации для привлечения новых сил в армию России.

С другой стороны, как отмечают в экспертном сообществе, Путину остаётся не более двух недель до официальной даты его 70-летия. Может ли это означать, что президент России намерен поведать стране о предстоящем транзите власти?

ОБНОВЛЕНИЕ

Основные тезисы телевизионного обращения президента Путина:

О частичной мобилизации : Призыву на военную службу принадлежат только граждане, состоящие в запасе, прежде всего, те, кто проходил службу в армии, имеет определённые военно-учётные специальности и опыт.

: Призыву на военную службу принадлежат только граждане, состоящие в запасе, прежде всего, те, кто проходил службу в армии, имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. О порядке призыва на военную службу : "Призванные на военную службу, перед отправкой в части, обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно."

: "Призванные на военную службу, перед отправкой в части, обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно." О "референдумах" в ДНР и ЛНР : "К России обратились с просьбой поддержать референдумы. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение этих референдумов".

: "К России обратились с просьбой поддержать референдумы. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение этих референдумов". О позиции украинских властей : "Самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине. Политика запугивания, террор, насилие принимают все более страшные варварские формы" (...) "Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее".

: "Самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине. Политика запугивания, террор, насилие принимают все более страшные варварские формы" (...) "Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее". О позиции Запада : "Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну. Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время самой РФ, что она должна распасться на множество враждующих областей."

: "Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну. Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время самой РФ, что она должна распасться на множество враждующих областей." О положении на фронте : "ЛНР практически полностью очищена от неонацистов. Бойцы в Донецкой республике продолжаются. Здесь киевский режим создал глубокую линию укреплений. Их штурм привел бы к большим жертвам. Поэтому наступление идет шаг за шагом, по плану".

: "ЛНР практически полностью очищена от неонацистов. Бойцы в Донецкой республике продолжаются. Здесь киевский режим создал глубокую линию укреплений. Их штурм привел бы к большим жертвам. Поэтому наступление идет шаг за шагом, по плану". О призыве в самопровозглашённых ДНР и ЛНР : "Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медобеспечение, соцгарантии. Особое внимание должно быть уделено их оснащению техникой."

: "Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медобеспечение, соцгарантии. Особое внимание должно быть уделено их оснащению техникой." О позиции Украины в переговорном процессе : "В самом начале переговорного процесса в Турции представители Украины реагировали позитивно на наши предложения. Но затем тональность изменилась. Западным странам было невыгодно заканчивать боевые действия. Украину стали накачивать оружием."

: "В самом начале переговорного процесса в Турции представители Украины реагировали позитивно на наши предложения. Но затем тональность изменилась. Западным странам было невыгодно заканчивать боевые действия. Украину стали накачивать оружием." Когда начнётся мобилизация: "Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября"

Что добавил Шойгу?

О деталях предстоящей мобилизации вслед за Путиным высказался также и министр обороны России Сергей Шойгу: