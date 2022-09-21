"Пародия" и "провокация": Запад о "референдумах" в оккупированных украинских регионах

Россия может аннексировать 4 украинских региона, которые в большей степени контролируются Москвой. Объявляя частичную мобилизацию, Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, которое будет принято на т.н. "референдумах" о вхождении в состав России.

Накануне назначенные Москвой главы администраций двух областей и самопровозглашённых ДНР и ЛНР объявили, что "голосование" состоится с 23 по 27 сентября. При этом армия России не контролирует полностью ни один из четырёх украинских регионов. Многие местные жители также покинули эти территории.

Выступая на Генассамблее ООН, Эммануэль Макрон назвал действия Кремля "возвращением к эпохе империализма и колоний":

Россия должна понять, что ей не удастся навязать свою волю военным путём, даже если цинично будут проведены какие-то псевдореферендумы на территориях, которые подверглись бомбардировкам и теперь находятся в условиях оккупации. Эммануэль Макрон Президент Франции

Другие западные лидеры также назвали готовящиеся референдумы "провокацией" и "пародией" волеизъявления.

Россия должна вывести свои войска. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет, защищать свою демократию. Мы поддерживаем её в этом. И поэтому для нас очевидно, что проведение фиктивных референдумов недопустимо, они противоречат международному праву и договоренностям, достигнутым мировым сообществом. Это всего лишь попытка как-то приукрасить империалистическую агрессию. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

По словам генерального секретаря НАТО, т.н. "голосование" не меняет характер войны, которую Россия ведёт против Украины. Йенс Столтенберг призывал усилить поддержку Киева.