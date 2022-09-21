"Пародия" и "провокация": Запад о "референдумах" в оккупированных украинских регионах

"Пародия" и "провокация": Запад о "референдумах" в оккупированных украинских регионахКомментарии
Россия может аннексировать 4 украинских региона, которые в большей степени контролируются Москвой. Объявляя частичную мобилизацию, Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, которое будет принято на т.н. "референдумах" о вхождении в состав России.
Накануне назначенные Москвой главы администраций двух областей и самопровозглашённых ДНР и ЛНР объявили, что "голосование" состоится с 23 по 27 сентября. При этом армия России не контролирует полностью ни один из четырёх украинских регионов. Многие местные жители также покинули эти территории.
Выступая на Генассамблее ООН, Эммануэль Макрон назвал действия Кремля "возвращением к эпохе империализма и колоний":
Другие западные лидеры также назвали готовящиеся референдумы "провокацией" и "пародией" волеизъявления.
По словам генерального секретаря НАТО, т.н. "голосование" не меняет характер войны, которую Россия ведёт против Украины. Йенс Столтенберг призывал усилить поддержку Киева.