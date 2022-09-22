Итальянский Пьомбино спорит, нужен ли городу терминал СПГ

Энергокризис - центральный пункт предвыборной кампании в Италии, которая отправится голосовать в ближайшее воскресенье. Политики ищут пути снижения зависимости от российского газа.

Нет терминалу СПГ

Здесь, в Тоскане, в городке Пьомбино жители не согласны с размещением в местной гавани плавучего завода по регазификации сжиженного природного газа. Против проекта - примерно 50% населения, включая мэра Пьомбино Франческо Феррари.

"Мы считаем, что размещение этого плавучего терминала в таком маленьком порту абсолютно нецелесообразно. Это будет иметь негативные последствия, особенно экономические, для населения, которое пытается восстановиться после кризиса. Выбор в пользу терминала приведет к дестабилизации и отрицательному воздействию на окружающую среду", - разъясняет он.

Зона отчуждения размером с город

Правительство Марио Драги считает, что такие терминалы помогут частично восполнить потери газового импорта. Однако Кристина и Уго, активисты из Пьомбино, не хотят об этом слышать

Они полагают, что сопряжённые с проектом риски просчитаны не полностью. Уго показывает бело-голубое судно, стоящее на причале: именно там должна разместиться плавучая регазификаицонная установка. Он опасается, что лодки и суда, выходящие и заходящие в порт, будут ее задевать.

Его соратница Кристина Бьяджини уточняет: "В соседнем городке, тоже в Тоскане, введен в эксплуатацию плавучий терминал такого типа, вокруг него установлена трехкилометровая зона, куда запрещено заходить. Если мы тоже введем эту норму, то получится, что зона отчуждения охватит весь наш город".

Местные рыбаки также обеспокоены влиянием будущего терминала на природу.

"Мы боимся, что однажды нас начнут дискриминировать, скажут, что ваша рыба уже не того качества из-за близости регазификационного судна, - говорит промысловик Давиде Скотта.

Решение придет из центра

Окончательное решение о том, продолжать или нет проект, будет принято во Флоренции. Марио Драги назначил губернатора региона Тоскана Эудженио Джани новым специальным уполномоченным по терминалу. Именно он будет отвечать за выдачу разрешения на его строительство и создание инфраструктуры, связанной с этим объектом.

Джани - сторонник реализации проекта в Пьомбино.

"Если уровень энергетической самодостаточности страны не позволит нам иметь надежные запасы, то мы поставим под угрозу национальную безопасность, предприятия будут вынуждены прекратить работу, это отразится на жизни каждого, - подчеркивает он. - Для Пьомбино проект открывает возможности. В течение трех лет город может воспользоваться государственной помощью для решения экологических проблем, которые накопились на здешнем производстве стали".

Кабмин, который встанет у штурвала после воскресных выборов, также имеет право голоса при окончательном утверждении подобных проектов.