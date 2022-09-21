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Италия

Италия надеется на смену закона о гражданстве

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 Michele Carlino
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Италия надеется на смену закона о гражданстве
Авторское право  euronews

Cенегалец Раби Лам, возможно, получил итальянский паспорт благодаря своему огромному успеху в Tik-Tok. Однако для сотен тысяч людей, родившихся в Италии или проживших там долгое время, гражданство по-прежнему остаётся недоступным.

Итальянские неитальянцы

Вопрос о натурализации отсутствует в предвыборной кампании, левые подняли лишь часть проблематики. Марилена Делли Умхуоза - одна из немногих журналистов, работающих над темой о правах рожденных в Италии иностранцев. Гости ее передач на Radio Radicalе - именно такие люди.

"Мы взяли интервью у бывшего министра интеграции Сесиль Кьенге, она была нашим первым гостем; затем у нас была Стелла Джин, выдающийся итало-гаитянский дизайнер, которая выступает, к примеру, на Миланской неделе моды. К нам в гости приходил и первый художник африканского происхождения Веджетти, а еще выдающаяся писательница Иджаба Шего", - рассказываете Марилена.

Право крови сильнее других

Актеры, музыканты и спортсмены... Многие считают себя итальянцами, но не имеют гражданства несмотря на то, что преуспели в своей области и представляют Италию за рубежом.

"В Италии, чтобы заслужить такую вещь, как гражданство, нужно добиться выдающихся результатов любой ценой и по всем фронтам, - напоминает Марилена. - Гражданство — это право. Считаю абсурдным, что действующий закон о гражданстве учитывает лишь право крови. Из-за этого закона почти миллион молодых людей подвергаются дискриминации и лишены возможности голосовать".

Лучшая пицца от неитальянца

В городе Тренто мы встречаем Ибрагима Сонгне, выходца из Буркина-Фасо. Он сумел получить итальянское гражданство. Его пицца из заведения Ibris focacce e pizze входит в рейтинг 50 лучших в мире. Несмотря на это, интеграция в общество была сложной.

"Сначала люди вообще не хотели заходить: они через витрину видели меня на кухне и уходили, - вспоминает Ибрагим. - Я старался не попадаться клиентам на глаза в пиковое время, нанял двух белых сотрудников, и так мы вышли на невероятный оборот, магазин был полон, покупатели даже стояли в очереди".

В ожидании нового закона о гражданстве Ибрагим говорит о важности ухода от стереотипов: "Быть итальянцем не значит быть белым. Можно быть чернокожим итальянцем. Я – именно такой, и чувствую себя итальянцем".