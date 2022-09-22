Парламентские выборы в Италии: что волнует простых граждан?

В воскресенье в Италии откроются избирательные участки. Новым премьером впервые может стать женщина – ультраконсервативная католичка Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии", которую многие обозреватели называют пост-фашистской. Мелони возглавляет коалицию популистов, в которую входят "Лига" Матео Сальвини и "Вперёд Италия" Сильвио Берлускони.

Согласно исследованию компании KPI-6 для Euronews за последние две недели итальянцы больше всего обсуждали высокие цены на газ и экологические проблемы. На третьей строчке – вопросы, связанные с иммиграцией.

Под конец избирательной кампании популярность набирает также тема введения минимальной зарплаты, которую продвигает Демократическая партия Энрико Летты. Несмотря на это, если верить опросам, блок левоцентристов, которым не удалось заключить союз с "Движением 5 звёзд" Джузеппе Конте, уступает объединённым ультраправым.

Готова ли третья экономика Евросоюза, привыкшая к политической нестабильности, сделать резкий крен вправо? Однозначно, внимание европейских столиц будет приковано к голосованию на Апеннинах.