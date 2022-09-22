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Италия

Парламентские выборы в Италии: что волнует простых граждан?

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 Alexander Kazakevich
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Джорджа Мелони на митинге в Палермо, 20 сентября 2022 года.
Джорджа Мелони на митинге в Палермо, 20 сентября 2022 года.   -   Авторское право  IGOR PETYX / ANSA / AFP

В воскресенье в Италии откроются избирательные участки. Новым премьером впервые может стать женщина – ультраконсервативная католичка Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии", которую многие обозреватели называют пост-фашистской. Мелони возглавляет коалицию популистов, в которую входят "Лига" Матео Сальвини и "Вперёд Италия" Сильвио Берлускони.

Согласно исследованию компании KPI-6 для Euronews за последние две недели итальянцы больше всего обсуждали высокие цены на газ и экологические проблемы. На третьей строчке – вопросы, связанные с иммиграцией

Под конец избирательной кампании популярность набирает также тема введения минимальной зарплаты, которую продвигает Демократическая партия Энрико Летты. Несмотря на это, если верить опросам, блок левоцентристов, которым не удалось заключить союз с "Движением 5 звёзд" Джузеппе Конте, уступает объединённым ультраправым.

Готова ли третья экономика Евросоюза, привыкшая к политической нестабильности, сделать резкий крен вправо? Однозначно, внимание европейских столиц будет приковано к голосованию на Апеннинах.