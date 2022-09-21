Маттео Сальвини: экс-коммунист и лидер "Лиги"

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в преддверии парламентских выборов в Италии смягчил свою позицию по отношению к НАТО и Евросоюзу. Коалиция, в составе "Братьев Италии" Мелони, "Лиги" Сальвини и партии "Вперед, Италия" Берлускони стремится к победе и надеется, что избиратели забыли и о критике ультраправыми политики Брюсселя и их тесных связях с президентом России Владимиром Путиным.

Сальвини не раз выступал с предложениями союзникам Украины пересмотреть санкции, введенные против России. Соперники "Лиги" говорят, что Сальвини, который симпатизировал Путину, выступает против западных санкций, потому что хочет оказать услугу президенту и выполняет работу Кремля.

Обвинения прозвучали после того, как депутаты от "Лиги" проголосовали против предложения Европарламента больше не считать Венгрию полноценной демократией.

Свое предвыборное турне бывший глава МВД начал с острова Лампедуза, сосредоточив внимание на вопросах миграционной политики. Он пообещал перенести центры идентификации и проверки просителей убежища в страны Северной Африки.

Экс-коммунист и член "Лиги Севера" с 1990 года, Сальвини начал политическую карьеру в городском совете Милана. В период работы правительства Джузеппе Конте, Сальвини стал весьма спорной фигурой. Он сосредоточился, как называют это в "Лиге" на макропроблемах Италии: иммиграции, преступности, налогах и экономическом развитии после пандемии.

В предвыборной программе коалиции трех партий "Лига", "Братья Италии" и "Вперед Италия" содержится инициатива провести институциональные изменения.

В ходе кампании разразился скандал. Так разведсообщество США заявило, что по его данным, Москва с 2014 года передала порядка 300 миллионов евро иностранным партиям и политикам в более чем двух десятках стран, пытаясь манипулировать демократиями изнутри. И Сальвини и Мелони назвали этот доклад фейковыми новостями.

Приоритеты правой коалиции в случае победы на выборах - введение прямых выборов главы государства, и снижение налогов для семей и предприятий. Если опросы подтвердятся, и правые вернутся к власти, и Сальвини может снова получить должность министра внутренних дел.