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Иран

"Женщины, жизнь, свобода!": протесты и столкновения в Иране

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 Euronews
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Акция протеста в центре Тегерана
Акция протеста в центре Тегерана   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"Женщины, жизнь, свобода!" — под так лозунгом иранцы выходят на массовые манифестации по всей стране. 

По данным правозащитников, жертвами беспорядков и столкновений с полицией в Иране стали уже свыше 30 человек, десятки получили ранения, сотни задержаны. В числе погибших и пострадавших нескольких сотрудников служб безопасности. Сожжены десятки полицейских машин и участков.

Всеобщее негодование в стране вызвала смерть 22-летней курдской девушки Махси Амини после ареста полицией нравов в Тегеране. 

Иранские женщины сжигают свои хиджабы и отрезают себе волос в знак протеста против режима аятолл и полицейского произвола. 

На фоне неутихающих демонстраций власти Ирана заблокировали доступ к платформам Instagram и Whatsapp и ограничили мобильную связь. 

Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился тщательно расследовать обстоятельства смерти Махсы Амини.

Недавно в Иране был принят закон, позволяющий полиции нравов использовать систему распознавания лиц в отношении женщин, чтобы следить за соблюдением требования о ношении хиджаба в общественных местах.