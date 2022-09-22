"Женщины, жизнь, свобода!": протесты и столкновения в Иране

"Женщины, жизнь, свобода!" — под так лозунгом иранцы выходят на массовые манифестации по всей стране.

По данным правозащитников, жертвами беспорядков и столкновений с полицией в Иране стали уже свыше 30 человек, десятки получили ранения, сотни задержаны. В числе погибших и пострадавших нескольких сотрудников служб безопасности. Сожжены десятки полицейских машин и участков.

Всеобщее негодование в стране вызвала смерть 22-летней курдской девушки Махси Амини после ареста полицией нравов в Тегеране.

Иранские женщины сжигают свои хиджабы и отрезают себе волос в знак протеста против режима аятолл и полицейского произвола.

На фоне неутихающих демонстраций власти Ирана заблокировали доступ к платформам Instagram и Whatsapp и ограничили мобильную связь.

Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился тщательно расследовать обстоятельства смерти Махсы Амини.

Недавно в Иране был принят закон, позволяющий полиции нравов использовать систему распознавания лиц в отношении женщин, чтобы следить за соблюдением требования о ношении хиджаба в общественных местах.