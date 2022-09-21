Частичная мобилизация: что известно - КОНТЕКСТ

В утреннем обращении 21 сентября 2022 года президент Путин объявил о частичной мобилизации для участия в том, что российские власти до сих пор называли "специальной военной операцией". Теперь всё чаще звучит слово "война". Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, выступая с уточнениями к речи президента: "...мы воюем не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом".

Шойгу также пояснил, что означает "частичная мобилизация" с точки зрения российских властей. По его словам, у России огромный мобилизационный ресурс, который министр оценил в 25 миллионов резервистов. Частичной мобилизации подлежат, по словам Шойгу, чуть более 1%. То есть в российскую армию будут призваны 300 тысяч солдат из резерва, причём мобилизация пройдёт поэтапно.

Как проходил набор для участия во вторжении в Украину

Специального призыва в ряды российской армии в начале "специальной военной операции" не было: солдатам регулярных сих говорили о передислокации, а потом они оказывались на Киевском или Мариупольском направлениях. С самого начала войны в Украине армейские начальники стали предлагать солдатам профессиональные контракты, что выглядело соблазнительней, чем обычный уровень довольствия регулярной армии России. Также, с первых дней войны в феврале 2022 года стала появляться информация о переброске солдат-срочников (которых лишь недавно призвали на службу) на украинский фронт. Минобороны официально опровергло эту информацию и даже заявляло официально о борьбе с подобной практикой.

Официально никаких цифр участия российских солдат в войне в Украине никто не публиковал. По заявлению минобороны РФ в Украине на сегодня погибли 5937 российских солдат. Каким образом стала известна столь точная цифра не ясно, если учесть что многие солдаты неофициально числятся пропавшими без вести. Из различных независимых источников стали известны другие цифры: подсчёт погибших идёт на десятки тысяч. Украинские источники пишут о 55 тысячах потерь личного состава с российской стороны. При этом минобороны РФ заявляет о более чем 60 тысячах убитых украинских солдат.

Какими бы ни были потери российской армии, власти столкнулись с необходимостью частичной мобилизации. К этому решению Кремль шёл ровно полгода.

Поняв, что армия несёт потери, размер которых был недооценён накануне вторжения, армия обратилась к поиску наёмников в беднейших регионах страны, в Дагестане, Бурятии и Туве. Именно в эти регионы было отправлено больше всего тел погибших. Особняком стоит Чеченская республика, ограниченный контингент от которой предоставил лично её глава Рамзан Кадыров. Насколько успешными были эти "поставки живой силы" можно судить по дальнейшему развитию событий.

В начале сентября украинская армия перешла в контрнаступление практически по всей линии фронта. Поиск новобранцев в России распространился на тюрьмы и колонии. Видео-свидетельства говорят о том, что человек сильно похожий на олигарха Евгения Пригожина лично проводил беседы с уголовниками в колониях, приглашая скостить им солидные сроки заключения в обмен на отправку на фронт. Об этом же рассказали через независимые каналы и некоторые заключённые, отказавшиеся ехать на войну.

Реакция населения на мобилизацию

Как отмечал в августе этого года военный эксперт Павел Лузин, вариант проведения мобилизации "сопряжен с серьёзными внутриполитическими рисками, и попытка его реализации ведет к трудно прогнозируемым последствиям".

Теперь в условиях объявленной частичной мобилизации сложно предсказать её результаты: удастся ли военному ведомству призвать на фронт 300 тысяч резервистов, о которых говорил Шойгу? Однако цифры на которые мы можем ориентироваться уже сегодня - это, например, результаты призывной кампании весной 2022 года. Многие российские призывники и их семьи сделали всё, чтобы избежать призыва. Из 134.500 новобранцев, на которых рассчитывало Минобороны призвать (по официальным данным) удалось 89.000 молодых ребят. В целом по стране лишь от 20 до 30% призывников попали в ряды армии к началу лета.

Осенняя призывная кампания по традиции проходит с 1 октября до конца года. Так что президент Путин точно подгадал объявление о начале частичной мобилизации: теперь поиском новых рекрутов официально займутся военкоматы по всей стране.

Уже в марте и апреле стали известны случаи поджогов военкоматов с целью порчи документов, в которых содержатся списки потенциальных новобранцев. С начала войны в Украине увеличился поток эмигрантов из России, а тот кто не может себе позволить отъезд по личным или финансовым соображениям, уклоняется от призыва, скрываясь на квартирах друзей или родственников. При этом Госдума на днях серьёзно ужесточила наказание за уклонение от призыва, а также за дезертирство. Тюремные сроки выросли с 2-3 лет до 5-10 лет. Поможет ли это пополнить редеющие ряды российских солдат на фронте необъявленной войны, покажет осенне-зимний призыв.