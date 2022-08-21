Гутерриш призвал обеспечить доступ на международные рынки продовольствия и удобрений из России

Сухогруз Navi Star с украинской сельскохозяйственной продукцией прибыл к месту назначения и находится в ирландском порту Фойнс. На борту судна - 33 тысячи тонн кукурузы. Это первая партия украинского зерна, поступившего в Ирландию с начала вторжения России в Украину.

Соглашение о разблокировании украинских портов и поставках сельхозпродукции было подписано в Стамбуле 22 июля. Стороны обязались не препятствовать движению грузовых судов в Чёрном море, а также договорились о досмотре грузов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Турцию призвал обеспечить выход на рынки продовольствия из России.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Не будем забывать, что, то, что мы видим здесь, в Стамбуле и в Одессе, — это лишь более заметная часть решения. Другая его часть — беспрепятственный доступ на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, которые не подпадают под санкции. Очень важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали для того, чтобы выводить эту продукцию на рынки. Без удобрений в 2022 году может не хватить продовольствия в 2023 году".

В соответствии с заключенной в прошлом месяце сделкой о возобновлении экспорта сельхозпродукции из Украины вывезено свыше 650 тысяч тонн зерна.