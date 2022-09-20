Генеральная Ассамблея ООН открылась в Нью-Йорке

На фоне войны в Украине, продовольственного и энергетического кризисов, а также продолжающегося воздействия пандемии мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тепло поприветствовал собравшихся на шестидневный саммит, на котором представители разных стран выскажут свое мнение по ряду серьёзных проблем, стоящих перед международным сообществом.

Во вступительном слове Гутерриш высказал свою озабоченность происходящим в мире:

"Давайте не питать иллюзий. Мы находимся в бурном море. На горизонте зима глобального недовольства. Бушует кризис стоимости жизни, доверие рушится, неравенство взрывается, и наша планета горит. Люди страдают, и самые уязвимые слои населения страдают больше всего. Устав Организации Объединенных Наций и идеалы, которые он представляет, находятся под угрозой. Мы обязаны действовать, а мы застряли в колоссальной глобальной дисфункции".

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры приехали с целью продвижения позиции Европы по ключевым глобальным вопросам. Традиционно это делается путем двусторонних встреч на полях собрания. Среди первых из них для Макрона была встреча с президентом Ирана. Европа возглавляет дипломатические усилия по возрождению ядерной сделки с Исламской республикой.