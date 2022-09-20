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Украина

Зеленский предлагает российским военным "бегство или плен"

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Украинский флаг в разрушенном здании в Купянске, Харьковская область
Украинский флаг в разрушенном здании в Купянске, Харьковская область   -   Авторское право  AFP PHOTO / UKRAINE PRESIDENCY

Украинское контрнаступление продолжается. Накануне ВСУ объявили о взятии населенного пункта Белогоровка в 20 км от Лисичанска. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, при этом отметив, что деоккупация Луганщины будет проходить тяжелее, чем в Харьковской области, так как застать противника врасплох на этом направлении не получится.

В свою очередь президент Украины предложил российским войскам выбор: сдаться или бежать.

Владимир Зеленский, президент Украины:

(В) Харьковской области - мы стабилизируем ситуацию, удерживаем свои позиции. Крепко. Настолько, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, мы предупреждали, что у российских военных в Украине есть только два варианта: бегство с нашей земли или плен.У коллаборационистов схожие варианты: либо они попытаются сбежать - и еще неизвестно, пустит ли их Россия на свою территорию, даже если они отдадут свои паспорта, - либо коллаборационисты будут осуждены в соответствии с действующим законодательством Украины.

Общественные палаты самопровозглашённых Луганской и Донецкой республик в понедельник призвали глав их регионов в кратчайшие сроки провести референдумы о присоединении к России.

Лина Вокалова, зампредседателя Общественной палаты самопровозглашённой ЛНР:

Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении Луганской Народной Республики, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой – в Российскую Федерацию.

Киев утверждает, что российские войска обстреляли территорию Южно-Украинской АЭС в Николаевской области.

В понедельник оперативное командование "Юг" сообщило, что, скорее всего, удар был нанесен из ракетного комплекса "Искандер".

Украинский "Энергоатом" заявил, что взрывом выбило окна в зданиях на территории АЭС, при этом все три реактора на станции продолжают работать в штатном режиме.