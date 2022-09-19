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Россия

Кремль не комментирует обращение Пугачевой

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 Euronews
Алла Пугачева
Алла Пугачева   -   Авторское право  Mikhail Klimentyev/AP

Кремль не комментирует обращение певицы Аллы Пугачевой к Министерству юстиции РФ с просьбой добавить ее в список иноагентов. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление, он сказал: "Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать".

Ранее народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в интернете пост с просьбой к Минюсту России признать ее иноагентом, заявив о солидарности со своим мужем - телеведущим Максимом Галкиным и назвав его "честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России". За несколько дней до этого Галкина внесли в соответствующий реестр.

Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан
Алла Пугачева

По сообщениям российских СМИ, публичное высказывание Пугачевой, которое многие сочли эпатажным и сразу же окрестили "Пугачевским бунтом", вызвало бурную реакцию и обсуждения среди местных звезд эстрады, театра, деятелей культуры и депутатов Госдумы.

Одним из первых на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом отреагировал зампред Госдумы РФ и соавтор этого самого закона Петр Толстой. Он заявил, что пожелание Аллы Борисовны не будет удовлетворено.

Известный телеведущий Владимир Соловьев продолжил свой конфликт с Пугачевой и коротко написал:

Покойтесь с миром, Алла Борисовна
Владимир Соловьев
телеведущий
Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP
Владимир СоловьевMikhail METZEL / SPUTNIK / AFP

Телеведущий Борис Корчевников был удивлен подобным выпадом Пугачевой: "Алла Пугачева написала очень неумный и несмешной абзац текста с просьбой зачислить ее в иноагенты. Ну написала и написала, ладно. Но вот одну ее фразу не хочу пропустить: "...прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели". Иллюзорные цели? Пойти защищать тех, кого бьют, убивают, насилуют, - это иллюзорная цель? Нет. Наоборот, всё иллюзорное теперь отошло. Настало время суровой, но правды. И вскрылось в этой правде, что многое из прежнего, в чем мы жили, и было иллюзией. И одна из них - это иллюзорная слава певиц, провозгласивших себя примадоннами, влюбивших в себя страну. Страну, которую сами они, оказывается, не любят. Ну ладно, когда иллюзия сходит, эта нелюбовь становится взаимной".

В числе первых Пугачёву поддержала Ксения Собчак. Журналистка назвала знаменитую певицу честным и порядочным человеком, а также выразила ей свою благодарность.

Также под постом Аллы Борисовны в Инстаграме поставили лайки многие представители шоу-бизнеса. Ее позиция понравилась Максиму Виторгану, Нателле Крапивиной, Марии Юмашевой, Евгению Кафельникову, Лайме Вайкуле, Семёну Слепакову, Даниилу Величко, Александру Гудкову, Кристине Орбакайте, Лёве из группы "БИ-2", Антону Богославскому, Елене Воробей, бывшему директору "Муз-тв" Арману Давлетярову, Вере Брежневой, Лободе и Юлии Высоцкой. Также ее поддержали Кирилл Сафронов, Айза, Олег Тиньков и многие другие.

Их лайки и "сердечки" под постом Пугачевой заметили "патриотически настроенные" комментаторы, которые разразились чередой гневных сообщений в адрес последних.

Ранее Минюст России внес супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов, обвинив его в получении денег от Украины "при осуществлении политической деятельности".

Галкин после этого заявил, что, во-первых, не занимается политической деятельностью, а во-вторых, не получал никаких денег из Украины последние несколько лет, с тех пор как перестал давать там концерты. 

Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь
Максим Галкин
телеведущий

Он сказал, что сам к иноагентам себя не относит, а повод для внесения его в реестр считает надуманным.