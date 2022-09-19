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Украина

"Энергоатом" обвинил Россию в обстреле Южно-Украинской АЭС

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 Euronews
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Здание на территории Южно-Украинской АЭС
Здание на территории Южно-Украинской АЭС   -   Авторское право  AP/South Ukraine Nuclear Power Plant Press Office

Украинский "Энергоатом" обвинил Россию в обстреле промышленной зоны Южно-Украинской АЭС минувшей ночью.

Как сообщается, мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов второй по величине атомной электростанции страны. Ударной волной в зданиях на территории АЭС выбило окна.

При этом, как уверяет украинская сторона, три энергоблока станции работают в штатном режиме.

Южно-Украинская АЭС расположена на юге страны, в Николаевской области, которая в последние недели постоянно подвергается ракетным обстрелам со стороны российских войск.

Москва ситуацию не комментирует, но подконтрольные ей власти сообщают об обстреле ВСУ Запорожской АЭС.

В то же время минобороны России опубликовало кадры, на которых, как утверждает ведомство, российские силы наносят удары по военным объектам Украины без указания места и даты.