"Это не затишье, а подготовка": Украина готовит новые бои за оккупированные города

"Это не затишье, а подготовка": Украина готовит новые бои за оккупированные городаКомментарии
15 человек погибли и 38 получи ли ранения в результате обстрелов ВСУ в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике в минувшие выходные. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении отметил, что временное "затишье" на фронте связано с подготовкой украинских военных к освобождению еще ряда оккупированных городов.
В воскресенье Россия заявила об успешном отражении украинского наступления в Херсонской области, сообщив о многочисленных жертвах среди военных ВСУ.
Помимо этого минобороны России сообщило о нанесении ударов по украинским позициям в Николаевской, Запорожской, Харьковской областях, а также в самопрозглашенной ДНР.
В Краматорске одной из целей стала крупнейшая гостиница города. Украинская сторона заявляет о обстреле частного сектора, в результате которого пострадали 5 человек и три десятка домов получили повреждения.