"Это не затишье, а подготовка": Украина готовит новые бои за оккупированные города

15 человек погибли и 38 получи ли ранения в результате обстрелов ВСУ в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике в минувшие выходные. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении отметил, что временное "затишье" на фронте связано с подготовкой украинских военных к освобождению еще ряда оккупированных городов.

Возможно, сейчас некоторым из вас кажется, что после серии побед у нас наступает некоторое затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующей серии. К следующей серии очень важных для нас слов, которые должны быть услышаны. Потому что Украина должна быть свободной — вся Владимир Зеленский президент Украины

В воскресенье Россия заявила об успешном отражении украинского наступления в Херсонской области, сообщив о многочисленных жертвах среди военных ВСУ.

Помимо этого минобороны России сообщило о нанесении ударов по украинским позициям в Николаевской, Запорожской, Харьковской областях, а также в самопрозглашенной ДНР.

В Краматорске одной из целей стала крупнейшая гостиница города. Украинская сторона заявляет о обстреле частного сектора, в результате которого пострадали 5 человек и три десятка домов получили повреждения.