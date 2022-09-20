В результате авиаудара по школе в Мьянме погибли дети

По меньшей мере 11 детей погибли в результате авиаудара и боевых действий в округе Сикайн в центральной Мьянме. Это данные ЮНИСЕФ. Ещё 15 несовершеннолетних числятся пропавшими без вести. Ранее сотрудники гуманитарной миссии и представители администрации местной школы сообщили, что учебное заведение было обстреляно с вертолётов во время очередной операции армии против активистов продемократического движения.

Это далеко не первый случай гибели мирных жителей в регионе, где особенно сильны повстанческие группировки. Очевидцы обвиняют военных в целенаправленном убийстве гражданских лиц:

— Когда солдаты пришли в нашу деревню, мы спрятались за кустами. Но у моего сына было проблемы здоровьем, он мог прятаться только поблизости. Когда солдаты нашли его, они избили его до смерти. Из своего укрытия я слышала, как убивали людей.

Насилие, сопровождающееся боевыми действиями, в Мьянме не прекращается с февраля 2021, когда власть в стране захватила военная хунта. Сколько человек стали жертвами противостояния, точно неизвестно. Международные организации отмечают, что счёт убитым идёт на тысячи. В числе погибших – сотни детей.