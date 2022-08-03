Россия поддержала хунту Мьянмы

Россия поддерживает усилия хунты Мьянмы по "стабилизации" раздираемой кризисом страны. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИДа Мьянмы Вунной Маун Лвином.

В стране Юго-Восточной Азии царит хаос с тех пор, как военные захватили власть в прошлом году: более 2100 человек были убиты в ходе подавления инакомыслия.

"Мы солидарны с усилиями вашего премьер-министра, вашего правительства по нормализации и стабилизации ситуации в Мьянме, - сказал Лавров. - _Мы знаем, что в следующем году вы планируете провести парламентские выборы, и мы желаем вам всяческих успехов в продвижении вашей страны и в деле по повышению её мощи, эффективности и процветания". _

Россия - основной союзник и поставщик оружия Мьянме, и правозащитники обвиняют Москву в том, что она вооружает хунту оружием, используемым для нападения на мирных жителей после прошлогоднего переворота. Визит Лаврова состоялся после того, как на прошлой неделе военные Мьянмы вызвали новую волну международного возмущения, объявив о казни четырёх заключенных, в том числе бывшего депутата. Смертная казнь была применена в стране впервые за десятилетия.

Планируется, что Лавров отправится на встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже, на которую не был приглашен главный дипломат хунты.

Поскольку западные правительства ввели санкции против нынешних властей Мьянмы, они все чаще обращается к союзникам, включая Китай и Россию. Глава хунты Мин Аунг Хлаинг в июле находился в Москве с "частным визитом" и, как сообщается, встречался с официальными лицами московских космических и ядерных агентств.

Армия оправдала свой захват власти, заявив о массовых фальсификациях во время выборов 2020 года, на которых Национальная лига за демократию (НЛД) Аунг Сан Су Чжи победила партию, поддерживаемую военными.

Результаты опросов были аннулированы. Международные наблюдатели заявили, что голосование было в основном свободным и справедливым.

АСЕАН все больше разочаровывается в связи с отсутствием прогресса в Мьянме по мирному плану из пяти пунктов, согласованному в прошлом году.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, нынешний председатель АСЕАН, в среду предостерег Мьянму от дальнейших расправ. Он сказал, что региональный блок был "разочарован и встревожен" казнями в прошлом месяце, и что дальнейшее применение смертной казни будет означать "переосмысление мирного плана" из пяти пунктов.