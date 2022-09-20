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Кыргызстан

Таджикистан и Киргизия подписали протокол о мире на границе

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 Андрей Позняков
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Киргизский военнослужащий на пограничном пункте после обстрела
Киргизский военнослужащий на пограничном пункте после обстрела   -   Авторское право  AP Photo/Vladimir Voronin

Таджикистан и Киргизия подписали протокол об установлении мира после эскалации насилия на границе. Церемония прошла в Бишкеке, подписи под документом об отказе от применения силы поставили председатели Госкомитетов национальной безопасности двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Я очень надеюсь, что сегодня подписанный протокол о взаимопонимании, который мы зачли на нашей комиссии с уважаемым Саймумином Сатаровичем (Ятимовым), будет вносить мир в наши страны. Я уверен, что мир всегда лучше, мир всегда будет и за этот мир мы всегда будем стараться.
Камчыбек Ташиев
глава ГКНБ Киргизии
Наступит настоящий мир на наших государственных границах, и мы будем организовывать свою деятельность по всем направлениям: по политическим, по экономическим, по социальным, по всем другим вопросам в духе интересов наших двух братских народов.
Саймумин Ятимов
глава ГКНБ Таджикистана

Обострение на киргизско-таджикской границе началось 14сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации и открытии огня. В основе конфликта – разногласия по вопросу о демаркации границ.

Власти Киргизии сообщают по меньшей мере о 59 жертвах обстрелов и боевых действий, в Таджикистане, по официальным данным, погиб 41 человек. Десятки людей ранены.

Видеомонтаж • Андрей Позняков