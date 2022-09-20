Таджикистан и Киргизия подписали протокол о мире на границе

Таджикистан и Киргизия подписали протокол о мире на границеКомментарии
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Таджикистан и Киргизия подписали протокол об установлении мира после эскалации насилия на границе. Церемония прошла в Бишкеке, подписи под документом об отказе от применения силы поставили председатели Госкомитетов национальной безопасности двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.
Обострение на киргизско-таджикской границе началось 14сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации и открытии огня. В основе конфликта – разногласия по вопросу о демаркации границ.
Власти Киргизии сообщают по меньшей мере о 59 жертвах обстрелов и боевых действий, в Таджикистане, по официальным данным, погиб 41 человек. Десятки людей ранены.