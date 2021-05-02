Киргизия и Таджикистан выводят войска из зоны конфликта

Киргизия и Таджикистан отводят военнослужащих и военную технику из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности. Конфликт между двумя странами вспыхнул 28 апреля в районе водозабора «Головной», который каждая из сторон считает своей территорией.

Накануне Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон во время телефонной беседы условились сформировать совместную комиссию, которая займется ревизией военной техники на границе. Командующие пограничными войсками Киргизии и Таджикистана Камчибек Ташиев и Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории.

Саймумин Ятимов, председатель комитета национальной безопасности Республики Таджикистан: «Сегодня, когда мы обсудили вопрос, достигнуто принципиальное согласие на решение вопроса в интересах обеспечения мира и стабильности на киргизской и таджикской земле. Я убеждён, что мы это сделать сможем».

Камчибек Ташиев, председатель комитета национальной безопасности Киргизской Республики: «Даст Бог, наступит полная тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах. Мы очень надеемся, что те принятые решения, отмеченные нами в этом протоколе, будут выполняться».

В ходе перестрелок погибли 34 жителя Киргизии, пострадали — более 150. Более 30 тысяч граждан Киргизии были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта. По неофициальным данным, с таджикской стороны погибли около 8 человек.