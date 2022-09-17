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мир

Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана не прекращаются

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Это уже не первый крупный конфликт на границе в этом году
Это уже не первый крупный конфликт на границе в этом году   -   Авторское право  Danil Usmanov/Danil Usmanov via AP

В субботу на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась стрельба — несмотря на то, что накануне было достигнуто соглашение о прекращении огня, а лидеры двух стран договорились о дипломатическом разрешении конфликта.

Вооружённые столкновения начались в среду; по обе стороны границы жертвами стали уже более 30 человек. Власти Киргизии также сообщают о более чем 120 раненых, а также о том, что 136 тысяч человек вынуждены эвакуироваться из зоны конфликта. В Баткенской области объявлено чрезвычайное положение. В то же время в Бишкеке подтвердили, что таджикские войска к субботе покинули киргизские населённые пункты, занятые ими накануне.

Обе стороны обвиняют друг друга в провокации. В Киргизии назвали происходящее "вероломным нападением"; в Таджикистане заявили, что киргизская сторона первой начала обстрелы.