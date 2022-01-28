В результате перестрелки на границе, по данным властей Таджикистана, погибли два человека, десять ранены. Киргизия заявляет об 11 пострадавших.

Причиной перестрелки стал конфликт между жителями двух стран на участке автодороги Баткен-Исфана. Попытка разрешить ситуацию мирным путем не удалась, пограничники с обеих сторон применили оружие. Киргизская сторона была вынуждена эвакуировать часть жителей из района конфликта.

Как сообщила пограничная служба Киргизии, в пятницу сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе войск от границы в места постоянной дислокации, а также о совместном патрулировании приграничных районов и возобновлении движения по дороге Баткен-Исфана.

Отмечается, что граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

Протяженность таджикско-киргизской границы составляет почти тысячу километров. С момента распада СССР на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации границы еще не завершен. Начиная с 2014 года на спорных участках произошло 11 серьезных столкновений.