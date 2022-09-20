Авторитетный научный журнал "Ланцет" (The Lancet) опубликовал доклад 28 экспертов, который резко критикует позицию мировых властей в борьбе с коронавирусной пандемией. Как отмечает доклад, "слишком многие правительства не соблюдают основные стандарты институциональной рациональности и прозрачности". The Lancet описывает "серьёзный глобальный провал на многих уровнях".

В состав комиссии, проводившей оценку работы властей, вошли эксперты в областях эпидемиологии, государственной политики, управления, экономики и психического здоровья.

Комиссия, подготовившая отчет, утверждает, что большинство правительств не были готовы к пандемии и уделяли мало внимания наиболее уязвимым слоям населения. Пандемия стала причиной смерти более 17 миллионов человек, и, по мнению специализированного журнала, многих смертей можно было избежать. Причину высокой смертности эксперты видят в плохом управлении со стороны правительственных чиновников всех уровней.

А ВОЗ и ныне там

В статье раскритикована и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая, по мнению экспертов, действовала слишком опасливо и медлительно в момент кризиса. Выводы комиссии были опубликованы через день после того, как Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что "конец пандемии уже близок".

Согласно докладу в журнале "Ланцет", ВОЗ не спешила...

признавать опасность передачи вируса воздушно-капельным путем,

объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения,

настаивать на международных протоколах по сокращению поездок и

предостеречь население о быстром распространении коронавируса.

Несмотря на то, что о вирусе стало известно ещё в январе 2020 года, правительства не спешили принимать какие-либо меры. Только власти в регионах юго-восточной Азии, имеющие больший опыт борьбы с респираторными заболеваниями, действовали быстрее, чем другие страны.

Миру нужны солидарность и кооперация

Отсутствие тесного сотрудничества между государствами - ещё один момент, которым остались разочарованы эксперты. В мире до сих пор не существует глобального соглашения или организации для финансирования и распределения лекарств и предметов здравоохранения, таких как вакцины или средства индивидуальной защиты. В этих условиях наименее развитые страны пострадали больше других.

Многие мировые правительства просчитались и по другим вопросам. Как подчеркивается в докладе, в целом для борьбы с пандемией не было принято неадекватных мер, как в общественной сфере, так и в области управления здравоохранением. Кроме того, системы мониторинга и цепочки поставок также не управлялись должным образом.

С положительной стороны, в отчете высоко оценивается степень партнерства для разработки вакцин в кратчайшие сроки и политические действия по предоставлению финансовой помощи домохозяйствам и компаниям. Кроме того, отмечена экстренная помощь от Международного валютного фонда и Всемирного банка.