English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Тайвань

Тайвань отменил карантин для туристов

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Тайвань разрешил свободный въезд туристам, но масочный режим сохраняется в полном объёме
Тайвань разрешил свободный въезд туристам, но масочный режим сохраняется в полном объёме   -   Авторское право  Chiang Ying-ying/The AP

С цветами и аниматорами, но пока ещё в масках: на Тайване торжественно встречают первых почти за три года иностранных туристов, которые не обязаны отправляться на трёхдневный карантин. Власти острова первыми в мире, в начале 2020 года, ввели ограничения для въезжающих, и с некоторыми изменениями они действовали до сих пор.

Теперь карантин не обязателен, нужно лишь пройти экспресс-тест и неделю заниматься "самонаблюдением" — внимательно относиться к симптомам и избегать мест массового скопления людей. Одновременно разрешили въезд, собственно, туристам — до этого иностранцам была нужна веская причина для визита.

На Тайване в то же время сохраняется полномасштабный масочный режим: снимать защиту можно только дома, во время еды и занятий спортом.