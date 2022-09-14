Зеленский посетил Изюм: "Мы уже видели подобные картины в Буче"

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими официальными лицами посетил отвоеванный город Изюм. Это один из нескольких ключевых пунктов, взятых под контроль украинской армией в ходе молниеносного контрнаступления в последние дни. Российские войска вытеснены с обширной территории, которую они оккупировали после начала вторжения в Украину в феврале.

"Зрелище вызывает шок. Но меня это уже не удивляет, потому что мы уже видели подобные картины в Буче и на других освобождённых территориях. Так вот, то же самое и здесь: разрушенные здания, убитые люди. Это часть нашей реальной истории и часть современной сегодняшней русской нации... Но это также означает, что вместе с нашей армией сюда возвращается жизнь".

Россия захватила Изюм и другие города в основном в результате массированных бомбардировок, и последствия этого в полной мере проявились, когда Украина вернула над ними контроль. Захватчики оставили после себя следы разрушений, население сообщает о массовых грабежах.

Украинская сторона говорит, что располагает свидетельствами о возможных военных преступлениях, си что в нескольких местах были найдены останки убитых мирных жителей, на некоторых из них имеются следы пыток.