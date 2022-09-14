English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Зеленский посетил Изюм: "Мы уже видели подобные картины в Буче"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Президент Украины в Изюме. Оккупированный город был отвоеван украинскими войсками
Президент Украины в Изюме. Оккупированный город был отвоеван украинскими войсками   -   Авторское право  Leo Correa/Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими официальными лицами посетил отвоеванный город Изюм. Это один из нескольких ключевых пунктов, взятых под контроль украинской армией в ходе молниеносного контрнаступления в последние дни. Российские войска вытеснены с обширной территории, которую они оккупировали после начала вторжения в Украину в феврале.

"Зрелище вызывает шок. Но меня это уже не удивляет, потому что мы уже видели подобные картины в Буче и на других освобождённых территориях. Так вот, то же самое и здесь: разрушенные здания, убитые люди. Это часть нашей реальной истории и часть современной сегодняшней русской нации... Но это также означает, что вместе с нашей армией сюда возвращается жизнь".

Россия захватила Изюм и другие города в основном в результате массированных бомбардировок, и последствия этого в полной мере проявились, когда Украина вернула над ними контроль. Захватчики оставили после себя следы разрушений, население сообщает о массовых грабежах.

Украинская сторона говорит, что располагает свидетельствами о возможных военных преступлениях, си что в нескольких местах были найдены останки убитых мирных жителей, на некоторых из них имеются следы пыток.