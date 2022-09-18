Зеленский: обнаружены новые доказательства пыток в Изюме

Тела ещё около 60 человек извлечены из массового захоронения под Изюмом в Харьковской области Украины. Всего в лесу насчитывают более 450 могил, однако сколько человек там захоронены, пока неизвестно. Украинские следователи и судмедэксперты обследуются останки. В большинстве случаев эксперты находят признаки насильственной смерти.

Сегодня в Изюме в Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте обнаружения массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись в людям, похороненным там. В освобождённых районах Харьковской области обнаружены уже больше десяти пыточных в городах и сёлах. Владимир Зеленский президент Украины

Чехия, которая в этом году стала председателем Совета Европейского союза, подняла вопрос о создании международного трибунала для расследования военных преступлений в Украине.

Следующий Купянск

После взятия Изюма вооружённым силам Украины теперь необходимо вернуть контроль над Купянском, чтобы обрезать последние каналы снабжения российских войск на этом фронте. Различные источники заявляют, что ВСУ уже взяли город, но бойцы оценивают ситуацию очень осторожно:

«По поводу освобождения Купянска ещё рано что-либо говорить. Та сторона вроде была зачищена, но наши взводы пока отошли, потому что, чтобы занять ту сторону, как я понимаю, должна применяться тяжёлая военная техника».

Украинское наступление продолжается. В тылу сообщают о российских ударах. Двое мирных жителей погибли в результате обстрелов населённых пунктов в Донецкой и Харьковской областях. Назначенные Россией власти заявляют, что четыре человека были убиты и трое ранены в результате, по их словам, украинского удара по центру Донецка.