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Великобритания

"Именно этого хотела бы королева"

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 Euronews
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За церемонией наблюдали сотни тысяч человек
За церемонией наблюдали сотни тысяч человек   -   Авторское право  Carl Recine/WPA Rota

Сотни тысяч людей в Лондоне наблюдали за похоронной процессией королевы Елизаветы II. По большей части зрители следили за церемонией на огромных экранах, которые были установлены в разных точках британской столицы. Подобраться поближе к маршруту траурного кортежа было почти невозможно, даже если потратить на это несколько часов.

"Мы здесь с 6 часов утра. Мы попытались пройти к Гайд-парку и арке Веллингтона, где они должны были перенести гроб в катафалк. Но мы не смогли пробраться туда".

"Я прослужила в армии десять лет, и я просто почувствовала, что мне нужно прийти и попрощаться, поблагодарить её за все, что она сделала".

"Все здесь хотят отдать дань уважения королеве, и люди разговаривают друг с другом, открываются друг другу, ведут себя дружелюбно, возникает огромное чувство общности. Я думаю, именно этого хотела бы королева".

В Шотландии, где Елизавета II скончалась, за похоронами наблюдают по телевизору дома и в барах. В парке Холируд в Эдинбурге установлен огромный экран, как в Лондоне.

Схожая картина — практически во всех британских городах, а так же и во многих других странах, в первую очередь — государствах Британского содружества.