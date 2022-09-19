Сотни тысяч британцев и туристов провожали в последний путь королеву Елизавету II. Далеко не все смогли пробраться к улицам, по которым следовал траурный кортеж. Но для британцев отдать дань памяти любимой королеве было чрезвычайно важно. 70 лет правления — самый долгий в истории Великобритании срок; большинство подданных короны никогда не знали другого монарха.

"Это была достойная дань уважения великолепному царствованию и замечательной, прекрасной леди".

"Я плакал. А сейчас счастлив. Я прошел через это. Мы такого больше никогда не увидим".

"Я думаю, что это, вероятно, самая большая часть истории, которую я запомню на всю свою жизнь.

"Мы все ужасно любили ее. Очень любили. Мы будем скучать и никогда её не забудем. Прощание было великолепным, просто чудесным".

"Я хотел поймать момент и запечатлеть, как гроб королевы проезжает мимо меня. Я взял телефон, установил его как надо — а потом просто забыл о телефоне, и просто смотрел на катафалк. Я просто не выдержал, у меня было такое чувство, что я прощаюсь с собственной бабушкой".

Беспрецедентные по масштабу траурные мероприятия собрали, по некоторым оценкам, более миллиона человек. Сотни миллионов следили за похоронами по телевизору, радио и онлайн: впервые в истории церемония такого масштаба столь подробно освещалась в СМИ.