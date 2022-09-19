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Великобритания

Церемония прощания с Елизаветой II

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 Viktoria Sinkevich
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Лондон
Лондон   -   Авторское право  AP Photo/Nariman El-Mofty

В воскресенье в 8 часов вечера жители Великобритании почтили память королевы Елизаветы II минутой молчания.

Для участия в церемонии прощания с монархом в Лондон прибыли главы государств со всего мира. В их числе президент Франции Эммануэль Макрон, испанский почетный король Хуан Карлос I и президент США Джо Байден.

Ожидается, что в траурной службе в Вестминстерском аббатстве примут участие около 500 высокопоставленных лиц со всего мира

Все эти дни с почившей королевой могли попрощаться граждане и гости Великобритании. Они терпеливо ожидали своей очереди. Некоторые простояли в ней более 14 часов, чтобы отдать дань уважения Елизавете II, которая правила более 7 десятилетий:

— Когда мы вышли, все стоящие в очереди за нами просто обнялись. Весь процесс хорошо организован. Все охранники и все присутствовавшие очень дружелюбные.

— Это должно быть, довольно эмоционально, но я подумал, что важно прийти и отдать дань уважения после 70 лет службы.

Тысячи людей пренебрегли призывом властей не занимать больше очередь к гробу королевы. Несмотря на отчаянные попытки успеть, многим желающим так и не удалось принять участие в церемонии публичного прощания с британской королевой Елизаветой II.