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Великобритания

Лондон никогда не видел столь беспрецедентных мер безопасности

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Полицейские выдвигаются к месту службы. Лондон, Великобритания
Полицейские выдвигаются к месту службы. Лондон, Великобритания   -   Авторское право  Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Самая масштабная операция по обеспечению безопасности, которую когда-либо видел Лондон.

В день похорон королевы Елизаветы II в британской столице дежурят более 10 000 блюстителей порядка, на помощь к лондонским правоохранителям прибыло подкрепление из всех 43 подразделений полиции Великобритании.

На маршруте шествия траурной процессии функции стюардов выполняют сотни маршалов-добровольцев и военнослужащих.

Это лишь наиболее заметная часть операции по обеспечению безопасности, которая проводится из высоко технологичного центра управления, расположенного у Ламбетского моста, недалеко от парламента.

Уличные водостоки и мусорные баки обыскиваются и опечатываются. На крышах домов за порядком следят полицейские наблюдатели, на улицах — собаки-ищейки и конная полиция, а на Темзе — морские пехотинцы.