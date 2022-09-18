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Великобритания

Мировые лидеры прощаются с Елизаветой II

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 Euronews
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Джо Байден с супругой в Вестминстер-холле
Джо Байден с супругой в Вестминстер-холле   -   Авторское право  Joe Giddens/WPA Rota

Десятки мировых лидеров прибыли в Лондон накануне похорон королевы Елизаветы II. Главы государств и правительств, монархи Европы и Азии, делегаты стран Содружества.

В воскресенье гости посещали Вестминстер-холл, где выставлен гроб, а Карл III принимал их в Букингемском дворце, где в книге памяти оставляли записи.

Джо Байден, президент США:

"Когда королева пригласила нас во дворец на чай, мы шутили, ели пышки. Она предлагала мне их снова и снова, и я съел всё, что она поставила передо мной. Она была именно такой, какой её и представляли: порядочной, благородной и полностью посвящённой выполнению своих обязанностей".

Численность делегаций максимально ограничена вместимостью Вестминстерского аббатства. Точные маршруты гостей и место их пребывания держатся в секрете из соображений безопасности. Известно, что на церемонию их будут доставлять автобусами, что уже вызвало протесты нескольких делегаций — при том, что по крайней мере для Джо Байдена будет сделано исключение, он приедет на собственном лимузине.

По данным британских СМИ, разослано около 500 приглашений государственным лидерам, политикам и знаменитостям. Всего на церемонии прощания непосредственно в аббатстве будет около двух с половиной тысяч человек.

Не будет на похоронах делегаций из России и Беларуси, равно как и Афганистана, Венесуэлы, Сирии и Мьянмы. При этом приглашены представители Ирана, КНДР и Никарагуа — но только на уровне послов.