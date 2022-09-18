Последние часы до похорон: британцы отдают дань уважения Елизавете II

Тысячи британцев пришли проститься с королевой в последний отведенный для этого день. В воскресенье среднее время ожидания в очереди в Вестминстер-холл снизилось с 13 до примерно 10 часов. Чтобы отдать дань уважения Елизавете II на улице всю ночь простоял даже Дэвид Бекхэм.

Вот, что рассказали Euronews британцы, стоящие в очереди:

"Она всегда была с нами. Теперь я должен сделать это для нее, поблагодарить так за её службу".

"Королева невероятно много нам дала. Отдала нам свою жизнь. Пожертвовала её ради нас. Она была особенной, так что я почувствовала, что должна совершить это паломничество".

"Думаю, она очень усердно работала на благо страны и прикладывала много усилий для её защиты".

"Она управляла страной. Это означало стабильность. Политики приходят и уходят всё время".

Елизавету II похоронят в понедельник в Виндзоре, рядом с супругом принцем Филиппом. Перед этим в Вестминстерском аббатстве будет организована траурная церемония, на которую приглашены десятки высокопоставленных политиков.

Увидеть похоронную процессию смогут и обычные британцы: многие из них с палатками и складными стульями уже заняли места на улицах.

Эвелин, которая младше королевы всего лишь на восемь лет, говорит, что никак не могла пропустить похороны: "Она была моей королевой. В течение 70 лет. Я делала это для её матери, для леди Дианы и сделаю это для неё. Наверное, для меня это будет последний раз".

Когда гроб королевы Елизаветы II пронесут по улицам Лондона, при этом будут присутствовать около двух тысяч гостей, 500 высокопоставленных лиц из-за рубежа, 4 000 человек из обслуживающего персонала. Вероятно, миллиарды людей со всего мира будут следить за церемонией по телевизору. Как здесь говорят, выдающаяся дань уважения выдающейся королеве.