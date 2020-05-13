Европейский парламент опасается, что новый бюджет Евросоюза не будет принят вовремя, и с 1 января 2021 года может быть нарушено финансирование стран-членов. Законодатели призывают исполнительную власть на такой случай подготовить к 15 июня план чрезвычайных фискальных мер. 7-летний бюджет не удавалось согласовать ещё до кризиса с коронавирусом

«В нормальных условиях были бы просто продлены текущие программы в прежнем объеме, но мы считаем, что сейчас этого недостаточно, - сказала португальский социалист Маргарида Маркеш. - Мы хотим, чтобы в долгосрочный бюджет ЕС был включён восстановительный фонд, который может быть использован уже в этом году. Для экстраординарных ситуаций нам нужны инновационные решения ».

В пятницу евродепутаты также проголосуют за предложенный ими же пакет мер социально-экономического восстановления объемом два триллиона евро. Эти деньги поступят через бюджет ЕС от налогоплательщиков, а также от продажи облигаций и частных инвесторов.

Председатель Еврокомиссии обещала использовать многие из парламентских предложений:

"В двух словах этот восстановительный инструмент можно описать так: он будет направлен туда, где есть наибольшие потребности и потенциал, - сказала Урсула фон дер Ляйен. – Это краткосрочный инструмент, нацеленный на первые годы восстановления. Он будет включать гранты, а также возможность использования части инвестиций ещё в этом году »

Бюджет должен быть одобрен главами государств и правительств ЕС до окончательного голосования в Европарламенте, который хочет завершить весь процесс до летних каникул.