Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в Европарламенте предложения по долгосрочному бюджету Евросоюза. В него будет включён план экономического восстановления ЕС после нашествия коронавируса под названием "Следующее поколение ЕС". Его объём 750 миллиардов евро. Эти дополнительные деньги предполагается заимствовать на рынках капитала, что означает создание общего долга для всех стран ЕС.

Часть собранных средств будет направлена наиболее пострадавшим странам в виде невозвратных грантов, а другая часть будет доступна в виде кредитов на льготных условиях. Соотношение этих частей, возможно, будет 2:1.

Сама фон дер Ляйен отныне берёт на себя кризисное управление. В прошлом году, готовясь занять пост главы высшего органа законодательной власти ЕС, она называла самым важным обеспечить в его составе гендерное равенство, то есть одинаковое количество мужчин и женщин.

Затем, после массовых демонстраций защитников окружающей среды, приоритетом бывшего министра обороны Германии стала европейская "Зелёная сделка".

В бюджетных предложениях сочетаются задачи преодоления последствий пандемии и борьбы с изменениями климата.