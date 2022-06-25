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Норвегия

Вооружённое нападение на ночной клуб в Осло могло быть терактом перед ЛГБТ-прайдом

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 Андрей Позняков
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Оцепление в центре Осло в районе нападения на гей-клуб, 25 июня 2022
Оцепление в центре Осло в районе нападения на гей-клуб, 25 июня 2022   -   Авторское право  Javad M. Parsa/NTB

Два человека погибли, более 20 пострадали в результате вооружённого нападения на бар и стрельбы на улице в центре Осло. Полиция не исключает, что это был теракт.

Заведение, которое, вероятно, было главное целью преступника, известно как один из старейших гей-клубов в стране, а нападение произошло за считанные часы до начала 40-го ЛГБТ-парада в столице Норвегии.

Подозреваемого задержали на улице благодаря помощи прохожих. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и терроризме.

В первые часы допросов задержанный не объяснил причины нападения, а полиция не знает, связано ли это с подготовкой ЛГБТ-акций. Тем не менее, по рекомендации правоохранителей организаторы отменили все мероприятия в Осло, связанные с «Прайдом».

В центре города усилены меры безопасности, а район, где произошло нападение, оцеплен.