Два человека погибли, более 20 пострадали в результате вооружённого нападения на бар и стрельбы на улице в центре Осло. Полиция не исключает, что это был теракт.

Заведение, которое, вероятно, было главное целью преступника, известно как один из старейших гей-клубов в стране, а нападение произошло за считанные часы до начала 40-го ЛГБТ-парада в столице Норвегии.

Подозреваемого задержали на улице благодаря помощи прохожих. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и терроризме.

В первые часы допросов задержанный не объяснил причины нападения, а полиция не знает, связано ли это с подготовкой ЛГБТ-акций. Тем не менее, по рекомендации правоохранителей организаторы отменили все мероприятия в Осло, связанные с «Прайдом».

В центре города усилены меры безопасности, а район, где произошло нападение, оцеплен.