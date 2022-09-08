Королева Великобритании Елизавета II находится под медицинским наблюдением в БалморалеКомментарии
Королева Великобритании Елизавета II находится под медицинским наблюдением в Балморале.
Как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, врачи "обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества".
Вместе с тем в заявлении указывается, что королева чувствует себя "комфортно" и остается в замке Балморал в Шотландии, где провела лето.
Сын королевы принц Чарльз прибыл в шотландскую резиденцию королевы и находится вместе с ней. Герцогиня Корнуольская и принцесса Анна также уже находятся в Шотландии. В Балморал направляются принц Эндрю и принц Уильям, герцог Кембриджский. Едет в замок и внук королевы принц Гарри с женой Меган.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала, что "страна серьезно обеспокоена новостями из Букингемского дворца".
"Мои мысли - и мысли людей по всему Соединенному Королевству - сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей", - написала Трасс в Твиттере.
Сообщение из Букингемского дворца поступило после того, как 96-летняя королева не приняла участия в Тайном совете в среду, так как врачи посоветовали ей отдохнуть.
Во вторник Елизавета II приняла в Балморале отставку Бориса Джонсона, после чего назначила премьер-министром Лиз Трасс и поручила ей формирование нового правительства. Отмечается, что это было сделано впервые, так как ранее она назначала глав британского кабинета в Лондоне.