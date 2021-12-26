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Великобритания

Вооружённый мужчина пытался проникнуть в Виндзорский замок, где находится Елизавета II

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 Ольга Кепински
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Вооружённый мужчина пытался проникнуть в Виндзорский замок, где находится Елизавета II
Авторское право  Alastair Grant/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Полиция задержана вооруженного мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, где в настоящее время отмечает Рождество королева Великобритании Елизавета II вместе с сыном Принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.

Подозреваемый - 19-летний молодой человек из Саутгемптона. Его задержали сразу после проникновения на территорию замка. Ему не удалось попасть ни в одну из построек резиденции.

Мотив задержанного пока не известен.