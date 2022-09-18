Лондон переполнен приезжими

Для многих британцев это период траура и, прежде всего, ожидания окончательного прощания с королевой. В Лондонприехали люди со всего королевства. Столичные отели, бары, рестораны и кафе переполнены. Так, к примеру, в Riverside Cafe сотни стоят в очереди. Выручка заведения выросла в разы. Официанты сбиваются с ног.

"Мы очень заняты, имею ввиду, в эти последние дни посетителей и работы особенно много. В другое время мы обычно открывали в девять часов утра, но в последние четыре дня мы открываемся с семи, - говорит менеджер Riverside Cafe Заб Истаник. - Что-то подобное происходило и в 2002 году, когда скончалась мать королевы. Но и тогда такого наплыва не было".

Такая же картина наблюдается по всей британской столице: Лондон, центр Соединённого Королевства, переполнен приезжими. Экономике города это позволяет сделать скачок после стагнации, связанной с пандемией. Но он не будет долговременным.

"После государственных похорон в понедельник многие из наших отелей могут быть менее загружены, и это реакция рынка на законы спроса и предложения. У них были ужасные три года из-за этой пандемии", - сказал мэр Лондона Садик Хан.

В настоящее время заполненность отелей в Лондоне составляет 95%.