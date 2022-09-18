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Тайвань

Один человек погиб в результате землетрясения на Тайване

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 Yulia Gritsay
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Землетрясение повредило дома и дороги
Землетрясение повредило дома и дороги   -   Авторское право  The Mount Carmel Presbyterian Church via AP

Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня в воскресенье. Его магнитуда, по оценке Геологической службы США (USGC), составила 7,2.

По данным Центрального агентства новостей острова, как минимум один человек погиб. Мужчина был рабочим на цементной фабрике — из-за стихийного бедствия на него упала аппаратура. Еще около 80 местных жителей пострадали.

Как сообщают японские сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился в районе города Тайдун на юго-восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине примерно семи километров.

В результате землетрясения в городе Таоюань в зале для игры в бадминтон обрушился потолок, а в городе Юйли — целый трехэтажный дом. Под завалами оказались четыре человека. Спасателям потребовалось более трех часов, чтобы достать их на поверхность. В Юйли без электричества остались более 7000 семей, был частично разрушен водопровод.

Между тем на железнодорожной станции Дунли с рельсов сошли шесть вагонов поезда, но пассажиры не пострадали. Стихией разрушен и мост Гаоляо в уезде Хуалянь. Из-под его обломков извлекли троих пострадавших. Кроме того, из-за камнепадов и оползней из горной местности пришлось эвакуировать около 400 туристов.

Воскресное землетрясение стало вторым в серии подземных ударов на Тайване: в субботу в том же районе было зафиксировано землятресение магнитудой 6,4. На острове до сих пор ощущаются остаточные подземные толчки.