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Гуманитарная помощь доставлена в отдалённые районы Афганистана после землетрясения
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Афганистан: доставка гуманитарной помощи

Афганские власти организовали отправку гуманитарной помощи в районы, наиболее пострадавшие от землетрясения, произошедшего в среду на юго-востоке страны. Груз был доставлен с помощью грузовиков и вертолётов. По официальным данным, опубликованным в местных СМИ, жертвами удара стихии стали по меньшей мере 1000 человек, около 1500 получили ранения. Зона бедствия расположена в труднодоступной гористой местности, что вместе с дождями осложняет поисково-спасательные работы. Многие люди по-прежнему остаются без крова и средств к существованию.

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