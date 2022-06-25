Афганские власти организовали отправку гуманитарной помощи в районы, наиболее пострадавшие от землетрясения, произошедшего в среду на юго-востоке страны. Груз был доставлен с помощью грузовиков и вертолётов. По официальным данным, опубликованным в местных СМИ, жертвами удара стихии стали по меньшей мере 1000 человек, около 1500 получили ранения. Зона бедствия расположена в труднодоступной гористой местности, что вместе с дождями осложняет поисково-спасательные работы. Многие люди по-прежнему остаются без крова и средств к существованию.