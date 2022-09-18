В Лондон прибывают мировые лидеры

Круглосуточная церемония публичного прощания с королевой Елизаветой Второй закончится вечером в понедельник, 19 сентября. Воскресенье - последний день, когда подданные смогут пройти у её гроба, установленного в Вестминстерском дворце.

Церемония началась вечером 14 сентября, но очередь уже сформировалась более чем за двое суток до этого. Ожидалось, что проститься с королевой придут до миллиона человек.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Тысячи людей продолжают стоять в очереди здесь, в центре Лондона, чтобы получить шанс — последний шанс — увидеть гроб королевы Елизаветы, поскольку это последний полный день, когда она будет лежать здесь (в понедельник уже пройдут похороны).

_Тем временем в Лондон начали прибывать мировые лидеры: самолёт президента США Джо Байдена приземлился ночью, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо также уже здесь. В течение следующих нескольких часов около 500 глав государств и иностранных высокопоставленных лиц ожидаются в Лондоне в преддверии траурной церемонии в понедельник. Очень немногие страны, включая Россию, не были на неё приглашены; а это будут самые значительные государственные похороны в истории страны. _

_В России решение Великобритании назвали "аморальным". Представитель МИД страны заявил, что Лондон использует национальную трагедию, чтобы свести счёты с Москвой. На церемонии в понедельник также не будут присутствовать представители Сирии, Афганистана, Мьянмы, Беларуси и Венесуэлы. _

_Гигантские экраны установлены в парках и на площадях Лондона и других частей страны, похороны также будут транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах". _