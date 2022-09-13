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Великобритания

Лондонцы занимают очередь на прощание с королевой

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Желающие проститься с королевой уже занимают места
Желающие проститься с королевой уже занимают места   -   Авторское право  Emilio Morenatti/The Associated Press

В Лондоне тысячи британцев уже занимают очередь к Вестминстерскому дворцу, где в среду должны выставить гроб с телом Елизаветы II. Городские власти призывают желающих проститься с королевой хорошо подумать и тщательно подготовиться к этому, поскольку очередь ожидается беспрецедентных масштабов.

"Говорят, что очередь может растянутся на семь миль, и что её могут в какой-то момент остановить, если людей станет слишком много. Я просто хочу точно занять место и получить шанс проститься".

Для лондонской полиции это мероприятие станет самым масштабным и ответственным за последнее время. Планы действий, впрочем, были разработаны уже несколько лет назад.

Марк Роули, начальник лондонской полиции:

"Мы собираемся задействовать тысячи офицеров, поскольку уровень безопасности требуется высочайший, засвидетельствовать своё почтение хотят миллионы людей".

Ожидается, что самолёт с гробом, в сопровождении дочери королевы, принцессы Анны, прибудет в Лондон во вторник вечером. Сначала его выставят в Букингемском дворце, чтобы с Елизаветой смогли проститься сотрудники королевской резиденции. В среду гроб прибудет в Вестминстерский дворец, где прощание будет длиться вплоть до похорон 19 сентября.