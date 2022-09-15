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мир

Прощание с королевой

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 Кнарик Хачатрян
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Гроб королевы Елизаветы Второй в Вестминстер-холле в Лондоне
Гроб королевы Елизаветы Второй в Вестминстер-холле в Лондоне   -   Авторское право  AP Photo

Массовая скорбь в эти дни в Великобритании почти осязаема: огромные толпы людей стекаются в Лондон, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II. Со среды люди проходят мимо гроба с телом покойного монарха, установленного в Вестминстер-холле. В какой-то момент сообщалось, что длина очереди составляла 6,5 км.

Это долгое и мучительное ожидание, но скорбящие говорят, что оно того стоит.

"Мы встали в эту очередь и начали передвижение вдоль сегодня утром в 6:45 утра. Так что у нас ушло около 4 часов, чтобы добраться до этого места, что очень хорошо. Мы думали, судя по сообщениям СМИ, что это займёт часов 20-25".

"Это долгое ожидание, но оно также и торжественное из-за того, что за этим стоит. Вы знаете, все это довольно грустно. Мы ожидали этого, но всё равно это очень печально".

"Королева была моим командующим. Я бывший военный, поэтому королева была моим командующим в течение 22 лет. Я с нетерпением жду того момента, когода войду туда. Это для меня очень важно".

После многочасового ожидания желающие проститься с королевой проходят мимо её гроба, задрапированного флагом Великобритании, чтобы отдать ей последний долг. Некоторые говорят, что вернутся на государственные похороны в понедельник.