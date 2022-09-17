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Великобритания

Сутки в очереди на прощание с королевой Елизаветой II

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 Андрей Позняков
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Очередь в Вестминстер-холл на прощание с Елизаветой II
Очередь в Вестминстер-холл на прощание с Елизаветой II   -   Авторское право  AP Photo/Kin Cheung

Британцы прощаются с Елизаветой II. В очереди к лондонскому Вестминстер-холлу, где находится гроб с телом королевы, стоят тысячи людей. Время ожидания, по словам очевидцев, может превышать 24 часа. Несмотря на рекомендации воздержаться от посещения Лондона, на панихиду едут жители самых разных частей Соединённого Королевства:

— Мне сказали, что я могу простоять здесь 30 часов. Я готова к этому, я бы прождала здесь и три дня, или даже больше.

— Это исторический момент, и я хотел бы стать его частью. Это правда, что ждать надо очень долго, мы здесь стоим с часу ночи, но оно того стоит, это необходимо.

— Вестминстер-холл будет открыт для желающих проститься с королевой Елизаветой II круглые сутки до понедельника, когда начнётся будет завершаться подготовка к похоронам.

— Когда смотришь, как эти люди идут один за другим, думаешь, насколько же они мужественны. Мои ноги не позволяют мне сейчас ходить так долго.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в своей шотландской резиденции Балморал. Её похоронят в Вестминстерском аббатстве. Церемония будет сопровождаться торжественной процессией, в которой примут участие тысячи военнослужащих. Полиция Лондона уже называет это крупнейшим мероприятием, которое по своим масштабам превосходит даже Олимпиаду 2012 г. и последние юбилеи королевы.