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мир

Нэнси Пелоси приехала в Армению

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 Андрей Позняков
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Нэнси Пелоси прибыла в Ереван
Нэнси Пелоси прибыла в Ереван   -   Авторское право  AP/AP

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приехала в Армению. Официальный визит готовили на фоне крупнейшей почти за два года эскалации военных действий с обстрелами населённых пунктов на армянской территории. Ереван заявляет о 135 убитых армянских военнослужащих, Баку – о 79 погибших бойцах армии Азербайджана.

Визит спикера палаты представителей США рассматривают как жест поддержки в условиях, когда Ереван не добился практической военной помощи от ОДКБ. Недовольство блоком стало ещё одним поводом для уличных протестов с требованием сменить союзников:

«У нас очень большое недовольство организацией ОДКБ, которая вообще не может помощь Армении, не работает в интересах своей страны-участницы, и поддерживает тюркский режим Эрдогана и Алиев. Соответственно, мне кажется, что нам не нужна такая организация и что нам немедленно нужно выйти из такой организации ради интересов страны, суверенитета и национальной безопасности».

Армения просила Россию и ОДКБ задействовать положения о военной помощи на фоне боёв уже на территории республики. Организация ответила призывом к политико-дипломатическому урегулированию.