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мир

Пелоси: "Мы осуждаем нападение Азербайджана на Армению"

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Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на пресс-конференции в Ереване
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на пресс-конференции в Ереване   -   Авторское право  Stepan Poghosyan/PHOTOLURE

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси почтила память жертв геноцида армян в ереванском Мемориальном комплексе Цицернакаберд. Её визит в готовился на фоне военной эскалации с обстрелами Азербайджаном армянской территории. Ереван сообщил о 135 убитых армянских военнослужащих, Баку – о 79 азербайджанских, заявив, что действовал в ответ на провокации со стороны армян. В Ереване связывают нападение со звучавшими ранее угрозами президента Алиева решить силой вопросы коридора через Армению в Нахичеван. 

Пелоси высказалась однозначно: 

"Встреча имела для нас особое значение, так как  в центре внимания были вопросы безопасности после незаконного смертоносного нападения Азербайджана на территорию Армении. Мы от имени Конгресса решительно осуждаем это нападение, которое угрожает перспективам столь необходимого мирного соглашения", - сказала Пелоси. В Баку заявили, что такие утверждения "искажают ситуацию и наносят серьезный удар по нормализации отношений с Ереваном".

Визит спикера Палаты представителей конгресса США рассматривают как жест поддержки после того, как Ереван не получил военной помощи от ОДКБ. Недовольство вылилось в уличные протесты с требованием выхода из организации. 

Лишь на пятый день после начала и уже после прекращения боёв  Армению посетила миссия ОДКБ во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым, который заявил:

"Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населённых пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению... Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы".

Армения, сообщив об обстрелах населённых пунктов и гражданской инфраструктуры на территории республики, просила Россию и ОДКБ задействовать положения о военной помощи. ОДКБ ответила призывом к политико-дипломатическому урегулированию. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил разочарование такой реакцией.