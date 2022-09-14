Боестолкновения между Азербайджаном и Арменией

Самые кровопролитные боестолкновения происходят на Южном Кавказе с момента завершения 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией.

Выступая в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян заявил о 104 погибших армянских военнослужащих.

Ранее Баку сообщал о 50 убитых азербайджанцах.

Минобороны Армении обвиняет соседнюю страну в обстрелах населённых пунктов, которые находятся непосредственно на армянской территории, а не в Нагорном Карабахе.

В Госдепартаменте заявили, что обеспокоены сообщениями о стрельбе вдоль армяно-азербайджанской границы, а также об ударах по гражданской инфраструктуре внутри Армении.

"У этого конфликта не может быть военного решения. Мы настоятельно призываем воздерживаться от любых дальнейших военных действий. Мы также призываем руководство обеих стран восстановить прямые линии связи по дипломатическим и военным каналам и возобновить переговорный процесс для разрешения кризиса", — заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В Баку утверждают, что были вынуждены отвечать на провокации и диверсии с армянской стороны.

Азербайджан отрицает, что его вооружённые силы вторглись на территорию Армении.

В Армении также заявляют, что Азербайджан обстрелял пункт пограничников ФСБ России.