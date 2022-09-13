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Армения

Минобороны Армении: ситуация на границе остается "крайне напряженной"

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 Yulia Gritsay
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В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные нарушили границу. 13 сентября 2022.
В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные нарушили границу. 13 сентября 2022.   -   Авторское право  Armenian Defense Ministry via AP

Ситуация на нескольких участках армяно-азербайджанской границы остается "крайне напряженной", заявили в Минобороны Армении. Как утверждают в ведомстве, в ночь на вторник войска Азербайджана, используя артиллерию, минометы и беспилотники, открыли огонь по городам Джермук, Сотк и Горис. Они находятся в отдалении от Нагорного Карабаха.

По данным премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате ночных боев погибли по меньшей мере 49 армянских военных. Ереван обратился за помощью к России, ОДКБ и ООН.

В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило в обострении конфликта армянскую сторону. В ведомстве заявили, что это войска Армении совершили диверсию и заминировали районы и пути снабжения между позициями азербайджанской армии.

По итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе Баку получило под свой контроль значительную часть территорий вокруг спорного анклава, а в самом Нагорном Карабахе разместились российские военные. Обе стороны конфликта остались недовольны договором.

Официальный Брюссель призвал Баку и Ереван прекратить военные действия, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поднять тему обострения на внеочередном заседании Совбеза ООН.