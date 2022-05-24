Британская королева Елизавета II посетила выставку в Челси

Британская королева Елизавета II посетила выставку цветов и ландшафтного дизайна в лондонском районе Челси. В этом году на фестивале, который официально открылся во вторник, представлены 37 садов и 80 выставок.

Впервые за последние десять лет для осмотра экспозиции она воспользовалась машиной для гольфа. Вот уже несколько месяцев 96-летняя королева испытывает проблемы с мобильностью.

10 мая Елизавета II из-за дискомфорта при ходьбе не стала выступать с тронной речью на церемонии открытия новой сессии британского парламента.