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Великобритания

Британская королева Елизавета II посетила выставку в Челси

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Елизавета II
Елизавета II   -   Авторское право  Paul Grover/AP

Британская королева Елизавета II посетила выставку цветов и ландшафтного дизайна в лондонском районе Челси. В этом году на фестивале, который официально открылся во вторник, представлены 37 садов и 80 выставок. 

Впервые за последние десять лет для осмотра экспозиции она воспользовалась машиной для гольфа. Вот уже несколько месяцев 96-летняя королева испытывает проблемы с мобильностью. 

10 мая Елизавета II из-за дискомфорта при ходьбе не стала выступать с тронной речью на церемонии открытия новой сессии британского парламента.