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Король футбола - в очереди к гробу королевы Елизаветы II
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Дэвид Бекхэм в очереди к гробу королевы Елизаветы II... с 2 утра!

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм встал в очередь в Лондоне, чтобы пройти мимо гроба покойной королевы Елизаветы II.

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» рассказал Sky News, что присоединился к десяткам тысяч людей, идущих к Вестминстер-холлу, чтобы отпраздновать «особую» британскую королеву.

Смерть Елизаветы вызвала всплеск эмоций по всей стране: люди стояли в очереди часами, многие всю ночь, чтобы отдать дань уважения покойному монарху, который умер на прошлой неделе.

По сообщению правительства, очередь была временно приостановлена ​​в пятницу после того, как парк в конце линии вдоль реки Темзы был заполнен.

47-летний Бекхэм был замечен в темной плоской кепке, костюме и галстуке, когда он ждал в очереди, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

«Понятно было, что этот день будет трудным», — сказал он.

«Самым особенным моментом для меня было получение OBE (Орден чести Британской империи от королевы, который он получил в 2003 году). Я взял с собой своих бабушку и дедушку, которые были большими роялистами.

«Мне так повезло, что у меня было несколько таких моментов в моей жизни, чтобы быть рядом с Ее Величеством. Это грустный день, но его нужно помнить».

Бекхэм сказал, что встал в очередь в ранние часы, надеясь увернуться от основной толпы, но его план был сорван.

«Я думал, что если приеду в 2 часа ночи, будет немного тише — я ошибался», — сказал он ITV News.

Бывший футболист сказал, что каждое исполнение национального гимна на матчах сборной Англии было особенным.

«Каждый раз, когда мы стояли там, в этих футболках с тремя львами, и у меня была повязка на руке, и мы пели «Боже, храни нашу королеву», это так много значило для нас», — сказал он ITV.

Бекхэм был среди множества звезд спорта со всей Великобритании и всего мира, которые почтили память королевы Елизаветы после смерти в возрасте 96 лет на прошлой неделе.

В Вестминстерском аббатстве в понедельник утром королева будет удостоена чести первых государственных похорон в Великобритании почти за шесть десятилетий, на которых ожидается более 2000 гостей.

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