России грозят наказанием за расправы в Изюме

Россия оказалась практически в полном одиночестве на Генассамблее ООН, пытаясь безуспешно помешать выступлению президента Украины Владимира Зеленского. Москву поддержали лишь несколько традиционных сторонников Кремля: Куба, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Сирия и Республика Беларусь.

Сегодня мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия: очередные массовые захоронения убитых людей: детей и взрослых, гражданских и военных, замученных, расстрелянных, убитых обстрелами. Там похоронены даже целые семьи – мать, отец, дочь. Больше 400 могил в лесу под Изюмом. Мы ещё не знаем точно, сколько там тел, эксгумация только началась. Сегодня уже есть свидетельства очередных зверств, совершенных во время российской оккупации. Владимир Зеленский Президент Украины

Об ответственности России за убийства в Изюме заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби пообещал, что Вашингтон будет помогать собирать свидетельства преступлений российских военных в Украине:

«По сообщениям, которые поступают, это в целом более 440 захоронений, в том числе мирных жителей. Это вызывает ужас, это отвратительно. К сожалению, эта мерзость и жестокость соответствуют тому, как российские вооружённые силы ведут войну против Украины и украинского народа».

После сообщений об обнаружении захоронений свою делегацию в Изюм намерено направить управление верховного комиссара ООН по правам человека. Международные специалисты должны проверить информацию о пытках и расправах над местными жителями.