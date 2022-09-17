России грозят наказанием за расправы в Изюме

России грозят наказанием за расправы в ИзюмеКомментарии
Россия оказалась практически в полном одиночестве на Генассамблее ООН, пытаясь безуспешно помешать выступлению президента Украины Владимира Зеленского. Москву поддержали лишь несколько традиционных сторонников Кремля: Куба, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Сирия и Республика Беларусь.
Об ответственности России за убийства в Изюме заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби пообещал, что Вашингтон будет помогать собирать свидетельства преступлений российских военных в Украине:
«По сообщениям, которые поступают, это в целом более 440 захоронений, в том числе мирных жителей. Это вызывает ужас, это отвратительно. К сожалению, эта мерзость и жестокость соответствуют тому, как российские вооружённые силы ведут войну против Украины и украинского народа».
После сообщений об обнаружении захоронений свою делегацию в Изюм намерено направить управление верховного комиссара ООН по правам человека. Международные специалисты должны проверить информацию о пытках и расправах над местными жителями.