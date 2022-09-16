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Украина

Массовое захоронение обнаружено под Изюмом

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 Euronews
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По оценкам украинской стороны, в массовом захоронении около 440 могил
По оценкам украинской стороны, в массовом захоронении около 440 могил   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/The Associated Press

В лесу под городом Изюм обнаружено массовое захоронение — фото и видео публикуют украинские СМИ и информагентства. По оценкам украинских властей, там около 440 могил. Большинство похороненных — предположительно, мирные жители, погибшие при обстрелах города. Все тела в рамках расследования будут эксгумированы.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм. Россия повсюду оставляет после себя смерть, и должна за это ответить. Мир должен призвать Россию к реальной ответственности за эту войну. Мы сделаем всё для этого".

Изюм был захвачен российскими войсками в начале апреля. ВСУ освободили город 11 сентября. Власти Изюма сообщают, что за время оккупации погибли более тысячи горожан.

В Киеве заявляют, что знали о наличии кладбища из роликов, которые в соцсетях выкладывали российские военные.